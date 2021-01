Ofrecen detalles de los actos fúnebres de Harold Rosario

El representante Jorge Navarro Suárez informó hoy, viernes, los detalles de los arreglos fúnebres de su amigo y compañero de trabajo, Harold Rosario.

“La funeraria donde se estará recibiendo visitas para honrar y celebrar su hermosa vida hoy viernes 29 de enero 2021 , desde la 1:00pm y hasta las 5:00pm es funeraria Luquillo Memorial Home. En el Colegio Universitario de San Juan, ubicado en Hato Rey, estará el sábado, 30 de enero de 9:00am – 1:00pm. Ese mismo día será el acto del sepelio a la 1:00pm en el cementerio viejo de Luquillo .

Por la naturaleza de la emergencia de salud que atravesamos, sus restos estarán también expuestos para transmisión 'online' a través de esta plataforma.

Velatorio presencial:

Por Órden Ejecutiva y por la seguridad de todos, su velatorio presencial será de la siguiente manera:

1- Se permitirá la entrada a la Capilla de una cantidad determinada de personas. (20 personas).

2- No se aceptan personas en las áreas comunes, entiéndase cafetería, entrada ni salas de espera.

3- No se podrá aceptar el acceso a las instalaciones de niños menores de 12 años.

4- Toma de temperatura, gel sanitizador para las manos y el uso de mascarilla no de tela soloquirúrgica y/o la N-95. Es obligatorio el dicho uso.