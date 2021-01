Incierta la presentación de acusaciones adicionales sobre caso de extorsión contra funcionarios

Tras la acusación federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón por supuestamente intentar extorsionar al entonces gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios, resulta improbable que las autoridades federales presenten acusaciones adicionales contra otras personas mencionadas en la investigación federal.

Expertos consultados por Metro, señalaron que no vislumbran que las autoridades presenten acusaciones contra otras personas mencionadas en la investigación debido a que se trató de una pesquisa que tomó alrededor de un año y medio. Asimismo, opinaron que es improbable que Raúl 'Raulie' Maldonado —hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado— figure, en algún momento, como acusado en dicho caso. Ayer, el hijo del exfuncionario negó que hubiese cometido el delito de extorsión y alegó que recibió una llamada en la que le ofrecieron $300,000. En la acusación, Díaz Colón —también conocido como Sixto George— le comunicó a Maceira que dicha cifra fue solicitada por Maldonado, hijo, como intercambio para no publicar una segunda parte del chat de Telegram.

"No extorsioné. A mí me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que no", sostuvo Maldonado en sus redes sociales.

Para la exfiscal federal María Domínguez, la cantidad de tiempo que les tomó a las autoridades federales presentar la acusación contra George podría significar que no hay otras personas implicadas en la comisión de delitos.

"Después de una larga investigación, porque estamos hablando de un tiempo sustancial, creo que si él [Maldonado, hijo] no está en la acusación, creo que es bien claro que los federales no entienden que él está involucrado de manera delictiva porque estamos hablando de año y medio desde que le tocaron la puerta a Sixto", opinó Domínguez.

Y si bien es improbable que surjan otros arrestos por estos hechos, Domínguez señaló que habrá que esperar a que se ponga en marcha el proceso judicial y ver si George colabora con las autoridades federales.

"Por el tiempo transcurrido puede que la investigación ya culminó, pero siempre hay una una posibilidad que el propio acusado, si decide cooperar, revele información adicional. Eso siempre cabe esa posibilidad. A ciencia cierta, no lo vamos a saber porque todo depende de la postura que asuma el acusado y la información que pueda traer", indicó.

Por su parte, Osvaldo Carlo, también exfiscal federal, coincidió por separado con Domínguez y planteó que la investigación en torno a un alegado intento de extorsión pudo haber culminado con el arresto de George.

"Obviamente, los federales lo investigaron a fondo antes de radicar los cargos y hasta que no tengamos acceso a la evidencia, no sabremos si realmente hubo una intención de algún otro actor que no fuese Sixto George de extorsionar al gobernador con este asunto", dijo el abogado.

"Aquí [en la acusación] en ningún momento vemos a 'Raulie' Maldonado metido en el escenario de hacer llamadas o enviar textos relacionados con este asunto, sino que todo es Sixto George", añadió.

Mira la cronología de los eventos relacionados al chat y al caso de extorsión:

Carlo, asimismo, argumentó que es posible que las autoridades federales continúen investigando hechos relacionados al chat de Telegram. El letrado aseguró que le sorprendió que fuera la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal quienes investigaron a George ya que este no es un funcionario.

"Otro indicio que tiene que se estaban mirando o se continúa mirando, es el hecho que el Departamento de Justicia federal y la división que tiene que ver con corrupción pública, es la que está envuelta…Esa división no tenía que estar envuelta si la única persona investigada hubiese sido Sixto George porque Sixto no es un autor de gobierno, ni es funcionario, ni es oficial electo, y esta división investiga a funcionarios. O sea, me da la impresión que, por lo menos en su inicio, se pensó que podrían haber actores de gobierno implicados", señaló Carlo.

El miércoles, las autoridades federales arrestaron a George y este enfrenta tres cargos de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia. Sixto Jorge Díaz Colón —nombre de pila del productor— habría intentado extorsionar en varias ocasiones a Anthony Maceira y al entonces gobernador Rosselló. El esquema, según la acusación, habría consistido en que George —al enterarse de la existencia del chat de Telegram— intentó obtener dinero y contratos gubernamentales a cambio de ayudar a "arreglar" la imagen de la administración de Rosselló tras la publicación del chat.