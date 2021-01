Sigue la incertidumbre ante la escasez de marbetes

Aun con la llegada de un nuevo marbete, los reclamos de escasez por parte de los dueños de Centros de Inspección no han cesado.

Según Carlos Crespo, presidente del Comité de Centros de Inspección del Centro Unido de Detallistas (CUD), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no les ha provisto suficientes marbetes de 2021 para aquellas personas que debieron renovar su licencia de automóvil el pasado año.

“Cuando empezaron a venderse los marbetes a todo tren en diciembre que, es el mes del año donde más carros se venden y, por lo tanto, es donde más se renuevan los marbetes entonces no aparecían los marbetes. Nos daban 200, luego 100, luego 50, hasta que al fin y al cabo no nos dieron nada”, dijo Crespo en entrevista con Metro.

Para el comerciante la escasez y limitación en la venta de marbetes trata de una situación sin precedentes en los 20 años que ha vendido marbetes en su establecimiento. Dicha escasez ha sido denunciada por el CUD desde inicios de diciembre de 2020. “Esos marbetes de 2021 todavía hay público que sigue comprando hasta mayo [de 2021] porque hay mucha gente que no tienen el dinero y siguen sin marbete”, añadió el comerciante.

Crespo cuestionó la orden de prórroga emitida por la secretaria designada del DTOP, Eileen Vélez, ya que el decreto no subsanó la insuficiencia de marbetes. En cambio, aseguró que muchos de estos sellos fueron enviados a los bancos y colecturías, mientras que los centros de inspección recibieron pocas cantidades. “Para qué emite una orden [de prórroga] si nosotros no tenemos marbetes”, objetó Crespo, quien dijo que sostuvo una reunión con la funcionaria y que esta no supo explicarle la razón detrás de la escasez.

La orden de prórroga fue emitida el pasado 14 de enero por la funcionaria en la que extiende la venta de los marbetes de 2021 hasta el 31 de enero.

Crespo argumentó que la falta de estos marbetes podría representar la pérdida de entre $500 a $1,000 al día para muchos comerciantes que venden al menos 50 de estos sellos diariamente. Agregó que, si bien cuentan con ejemplares del nuevo marbete de 2022, el DTOP les ha limitado la cantidad que pueden vender semanalmente a 200.

Metro intentó en varias ocasiones entrevistar a la secretaria del DTOP, por medio de sus oficiales de prensa, pero no estuvo disponible. En unas declaraciones a Foro Noticioso esta semana, la funcionaria dijo que repartirían 7,500 marbetes del 2021, para poder cubrir la escasez.

Por su parte, el senador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, exigió a la funcionaria a que explique las razones detrás de la escasez. El legislador indicó que, luego de su denuncia pública, pudo comunicarse con Vélez y que esta le indicó que estarán enviando unos 12,000 a 13,000 marbetes de los bancos a los Centros de Inspección.

“Hay un montón de marbetes que se están devolviendo de parte de los bancos al DTOP para enviar a los Centros de Inspección porque por reglamento ellos tienen una capacidad limitada que le pueden enviar a los Centros de Inspección”, dijo el senador, quien añadió que la compra de marbetes representa implicaciones a la cubierta de un seguro y a las multas que una persona podría recibir si transita en un vehículo sin marbete.