"Raulie" Maldonado asegura que fue a él que le ofrecieron $300 mil para no publicar chat Rosselló

El hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado Gautier, aseguró a través de las redes sociales que tiene evidencia, donde trataron de sobornarlo por 300 mil dólares para que no publicara el chat del renunciante gobernador Ricardo Rosselló.

"Como ya había mencionado en julio del año pasado, yo no extorsione, a mi me trataron de sobornar. Recibí una llamada en la que me ofrecieron $300k y me dijeron que el dinero provenía de Maceira. Le dije que NO!, que se metieron con mi familia y el dinero no era mi interés. Que otra persona se quisiera aprovechar denota poca capacidad intelectual, tanto de la que trato como la que se lo creyó", escribió Raúl "Raulie" Maldonado Nieves en su cuenta de Facebook.

Este añadió que: "Les recuerdo que cuando hablo es pq tengo evidencia para fundamentarlo. Por último, esta es mi única cuenta en redes sociales. Todas las demás son falsas. Aparentemente no es la primera vez que personas pretenden hablar por mi".

Junto al dicho mensaje, Maldonado Nieves recordó una publicación que hizo en julio de 2020, en la que alega que el exsecretario de Asuntos Públicos; Anthony Maceira, y Carlos Mercader, exadministrador de Prfaa, intentaron sobornarlo. Esto luego que se presentaran en el programa "Jugando pelota dura" (Univisión).

