UTIER busca que se cancele el contrato con LUMA Energy

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), se reunió el miércoles, con el gobernador Pedro Pierluis Urrutia en la que presentó sus razones para enmendar o cancelar el contrato otorgado a LUMA Energy.

“Nosotros fuimos muy enfáticos en la legalidad del contrato que no beneficia en nada al pueblo de Puerto Rico, que LUMA no asume ningún riesgo en este proceso de contratación, que viola la política pública al no reconocer los convenios colectivos, al promover que los trabajadores no aporten al sistema de retiro, que sea un 401K y que lo invitábamos a que leyeran el contrato”, dijo Figueroa Jaramillo a preguntas de la prensa.

“Una cosa es fiscalizar del Comité Timón y otra cosa es sentarse a renegociar las cláusulas del contrato”, añadió.

Más temprano en declaraciones escritas, LUMA estableció que el contrato es definitivo y vinculante.

“El contrato es definitivo, vinculante y exigible para las partes, luego de su ratificación por la Junta de Gobierno de la AEE y la aprobación de varias autoridades gubernamentales, incluidas la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico y el Gobernador de Puerto Rico”, expresó alguna persona de LUMA Energy en declaraciones escritas.

De otro lado, el presidente del Comité Timón de fiscalización al contrato de LUMA Energy, el secretario de Estado Larry Seilhamer Rodríguez expresó que fiscalizarán si LUMA Energy viola los puntos a fiscalizar por el grupo adscrito a la Oficina del Gobernador.

“Quiero dejar diáfanamente claro que no fue una reunión del Comité Timón. Fue una reunión con el gobernador y con miembros de Comité Timón y con los miembros de la UTIER. Escuchamos todos los planteamientos de ellos. Posteriormente el Comité los va a estar citando. Yo había hecho una propuesta casi al finalizar la reunión de que las preocupaciones de ellos, en términos de posibilidades de enmiendas al contrato, pues que la sometan por escrito, entonces el Comité Timón los invitará a una reunión, se discutirán, se analizarán, se evaluarán y estaremos citando a LUMA y todo irá consecutivamente conforme a lo que expongan y manifiesten”, dijo Seilhamer Rodríguez.

Cuestionado si hay ambiente para cancelar el contrato, Seilhamer Rodríguez contestó: “el Comité Timón lo que tiene por orden ejecutiva es la tarea de velar por cinco puntos, no es para revisar o enmendar el contrato. Sí pudiéramos sobre el incumplimiento de esos cinco puntos que consecuencia de la implementación del contrato, de igual forma que se honren las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, las métricas de desempeño, que no medie ningún tipo de conflicto, ese es la función del Comité”.

“Si ese análisis de fiscalización sobre esos puntos encontramos que no se están cumpliendo, pues pudiéramos hacer una recomendación de enmiendas al contrato”, dijo el también secretario de Estado.

Expresó que uno de los puntos que la UTIER desea es que LUMA Energy les reconozca como sindicato.

Por último, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) dijo que se trata de desinformación, lo que se denuncia en contra del contrato.

“Como director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, agencia gestora del contrato de LUMA para la transformación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, es imperativo aclarar la desinformación que prevalece sobre el contrato y que puede inducir a confusión sobre los beneficios del proyecto para Puerto Rico… Todas las acciones que estamos llevando a cabo tienen como meta el bienestar del consumidor y la transformación del sistema eléctrico; que por décadas ha sido uno deficiente y que no le ha servido bien a los ciudadanos. Este acuerdo de alianza público-privada facilita la continuidad necesaria para lograr una optimización del sistema de energía eléctrica que le brinde tranquilidad y seguridad a los clientes. No podemos apostar a las mismas prácticas que por años nos han fallado y que nos dejaron un saldo de meses sin un servicio esencial y repercusiones inmensurables luego de los huracanes Irma y María”, dijo Fontanés.