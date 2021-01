Natal en 2019: "El guiso de Sixto George es manipular la opinión pública"

Lo que dijo el exrepresentante Manuel Natal Albelo en julio de 2019 parece ahora hacerse realidad.

"Que aproveche todo lo que pueda para hablar con la prensa, para tuitiar, porque en la cárcel no va a tener esas posibilidades. Estoy seguro que cuando se investigue conductas delictivas. En ningún momento he señalado que Sixto tiene guisos en el gobierno, ese no es el guiso de Sixto George. El guiso de Sixto George es utilizar los espacios y el acceso que tenía en SBS y más para manipular la opinión pública y en unos casos para conseguirle contratos a sus clientes privados", comienza diciendo el también excandidato a la alcaldía de San Juan porel Partido Victoria Ciudadana.

"Tú no le vas a encontrar a Sixto o a Elías un contratito de 10 mil pesos con el Gobierno. El billete grande lo vas a encontrar, en algunos casos, para conseguirle contratos a sus clientes privados, en otros casos para manipular la opinión pública a favor de sus clientes, y eso quedó evidenciado con la entrevista de encargo que realizó Ricardo Rosselló en Nación Z, que fue una vergüenza para este pueblo", añadió.

Durante el pasado cuatrienio, Natal Albelo fue muy vocal en denunciar las acciones de George con respecto al gobierno de turno de aquel entonces, el cual el otrora representante indicaba que George beneficiaba con sus contactos.