Lúgaro dice "mensajes de buen cristiano" no le servirán a Sixto George

Conocí a Sixto George cuando como candidata independiente a la gobernación participé de varias entrevistas en el Programa del Gordo y la Pelúa. Una vez culminó el proceso electoral, le indiqué que me habían hecho un acercamiento para tener un programa de radio y televisión con SBS y Mega TV; a lo que me respondió que debía negociar ese contrato utilizando como representante a la Compañía K Media.

En ese entonces Sixto George me pidió que para esos fines me reuniera con personas tales como “Alfredo Escalera” y “Edwin Miranda”, cuyos trasfondos para ese entonces desconocía.

Contratada finalmente por SBS, inicié mi programa con la gran ilusión de poder tener un espacio desde dónde continuar informando y fiscalizando. Sixto George fungiría como productor del mismo. Lamentablemente, ya en mi primera semana de trabajo, comenzó a insistir para que consistentemente invitara a ciertos políticos y siempre estaba intentando aguar la información que habría de presentar como parte del programa con la misma línea: “Puedes darle a la administracón en las rodillas, pero no puedes matarla”. A pesar de ello, continué haciendo lo que entendía era mi trabajo: mostrar la verdad en todo aquello que pudiese evidenciar adecuadamente sin importar las consecuencias.

Ya en las próximas semanas, Sixto comenzó a ofrecerme miles de dólares en efectivo los cuales según él habría de pagarme semanalmente a cambió de que hablara de ciertos temas para influir en la opinión pública. Le dije que no haría tal cosa.

Luego, en las semanas siguientes, Sixto George me advirtió que habían llamado de Fortaleza para amenazarles con no pagarle los créditos contributivos a SBS si yo continuaba hablando de la administración Rosselló. Una semana después me dijo que habían vuelto a llamar de Fortaleza y que la emisora no podía darse el lujo de perder millones de dólarers en créditos por tenerme ahí. Esa semana fue cancelado mi programa a pesar de haberse vendido totalmente antes de comenzar.

La empresa SBS se negó a pagarme lo que me debía por no firmar un Acuerdo de Confidencialidad accediendo a no divulgar información sobre lo ocurrido en la empresa.

A partir de ello:

1. Sixto George valiéndose de que el contrato que había firmado con K Media era confidencial, me demandó para cobrarme $3,000 que se me habían dado como adelanto a la firma, mintiendo en su alegación de que era un préstamo que me había hecho. El 14 de noviembre de 2019, el Juez Ronda (Abogado del PNP, Donante del PNP y en tiempos recientes nominado a la Presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones) falló en mi contra no permitiendo que se presentara en corte el contrato que evidenciaba que Sixto George mentía y ordenando el pago del dinero sin que Sixto proveyera evidencia alguna de sus planteamientos.

2. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2019, Sixto George radicó una querella ética en mi contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual desestimó la misma el 30 de junio de 2020.

3. Durante los pasados años, Sixto George utilizó todos los medios a su disposición, muchos de los cuales producía o le pertenecían (Nación Z, La Comay y Noticias Xtra) para llevar una campaña sistemática dirigida a asesinar mi reputación, como mismo alardeaba de haberlo hecho con tantas otras personas.

4. No conforme con todo lo anterior, Sixto George le radicó una querella ética en la Cámara de Representantes a mi pareja, el ex representante Manuel Natal, la cual fue desestimada.

5. Posteriormente, Sixto George presentó una demanda de Cese y Desista contra mi pareja, la cual fue también desestimada con perjuicio y por la cual se le impuso una multa por determinarse que fue un recurso frívolo.

6. Al día de hoy, Sixto George aún mantiene demandado a Manuel Natal por difamación, estando representado por la Lcda. Roxanna Soto Aguilú (abogada de Ricardo Rosselló y de mi ex esposo).

Hoy, muchos han expresado en las redes que de seguro estoy feliz con el arresto de Sixto George. Felicidad no es la palabra, pues jamás sentiría alegría de que alguien con niños se exponga a 60 años de cárcel.

Aliviada quizás, porque después de uno ver como por tanto tiempo un ser tan traquetero y malvado se codea con corruptos y utiliza los medios que tiene a su disposición para enriquecerse de la destrucción de personas y familias; llega el momento en que uno comienza a perder la fe en el sistema, en los medios, en los “analistas” y hasta en la JUSTICIA.

Hoy, no le servirá a Sixto esconderse detrás de “sus mensajes de buen cristiano”, pues por fin se confirma en un simple pliego acusatorio todo lo que por años hemos denunciado.

Ojalá que este caso abra la puerta para que el país conozca los millones de dólares que reciben muchos medios a cambio de “solo darle en las rodillas a la administración de turno, sin matarla”, todos los “locutores” y “analistas” que están en nómina para influir en lo que pensamos día a día haciéndose pasar por los más “imparciales”, pero sobre todo, quienes son los gatilleros y gatilleras a sueldo cuyo único propósito es asesinar las reputaciones de quienes amenazan los intereses de sus financiadores.

Hoy, solo espero que todos los que le han fallado a este Pueblo sepan que como dice ese gran fílosofo, productor y extorsionador, Sixto George:

“Por más que corras, la verdad siempre te alcanza”.

Publicado por Alexandra Lúgaro en Miércoles, 27 de enero de 2021