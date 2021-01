Hospitales cerrarían clínicas de vacunación por falta de vacunas

Ante la poca distribución de vacunas en contra del coronavirus COVID-19, algunos de los espacios habilitados en los hospitales para este fin podrían estar cerrando.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, quien en entrevista en NotiUno detalló que en total se habilitaron 60 estaciones de vacunación.

“Cada estación de vacunación de los hospitales podría vacunar hasta 200 personas por día, pero lamentablemente no me llegan. Envían algunas una semana y la otra nada”, comentó Plá.

