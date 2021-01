Demócratas presentan medida para hacer de Washington D.C. el estado 51

La representante por el distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, y el senador por Delaware, Tom Carper -ambos Demócratas-, sometieron ante la Cámara y el Senado este miércoles una medida que busca convertir a Washington D.C en el estado 51 de la Unión.

Según informó NBC News, Norton aseguro tener más de 200 co-auspiciadores de la medida en la Cámara.

"Nunca ha habido un tiempo para que la estadidad del Distrito sea más probable", dijo la representante en declaraciones escritas.

Esta es la segunda vez que se presenta la medida.

NBC, aseguró que la portavoz de la Cámara Nancy Pelosi y el líder de la Mayoría Steny Hoyer, se comprometieron a llevar la medida a un voto de este cuerpo.

El presidente Joe Biden se ha mostrado a favor de la estadidad para Washington D.C., discursos en los que también incluye a Puerto Rico pero que en esta medida no está contemplado.

Se proyecta que la medida reciba el gusto bueno de la Cámara pero se encuentre con problemas en el Senado, donde necesitarían por lo menos 10 republicanos a favor para ser aprobado.

Congresistas Republicanos se habían opuesto a esta medida antes pues su representación como estado sería casi ciertamente Demócrata.

JUST IN: Sen. Carper introduces bill to make Washington, DC, the 51st US state. – @sahilkapur pic.twitter.com/VsB1sVoDL2

— MSNBC (@MSNBC) January 27, 2021