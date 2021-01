Departamento del Trabajo hará programa para aclarar dudas del desempleo y PUA

Siguiendo la modalidad del Departamento de Hacienda, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico realizará un programa en vivo para contestar interrogantes a los ciudadanos que han tenido percances en recibir este beneficio en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Utilizando las redes sociales, la agencia publicó que en el día de mañana estará realizando esta intervención para aclarar dudas de las personas sobre solicitudes del desempleo y la Asistencia de Desempleo Pandémica, (PUA por sus siglas en inglés).

“En el nuevo segmento #TrabajoDirecto estaremos hablando sobre la situación de los beneficios económicos por 11 semanas adicionales y los $300 aprobados por el Gobierno Federal para desempleo y PUA”, lee el mensaje en su cuenta de Twitter.

Ante esta publicación, ciudadanos contestaron la misma criticando el proceso que se utiliza y la dificultad de contactar la agencia para resolver su situación del desempleo y los llamados puntos controvertibles.

A QUIEN pueda interesar…porque cuando hacemos las reclamaciones de las semanas el sistema nos deja casa semana pendientes y un mensaje dice, esta semana no se pagará hasta que se resuelva un problema. Llevo desde 15 diciembre 2020 con este problema y no me depositan.

Qué impotencia tengo en no poder ayudar a personas que me han escrito que no tienen ni que comer y hasta pensando quitarse la vida por no recibir su beneficio hace un mes. @prsectrabajo háblale claro al pais de frente y deje la ausencias de mas de 9 dias. Los reclamantes esperan

— Victor M Reyes (@vmreyes25) January 25, 2021