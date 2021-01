Convierten en camiseta meme de Bernie Sanders

Tras la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden las redes sociales se han inundado de "memes" de la vestimenta del senador de Vermont, Bernie Sanders. Aprovechando el furor que ha ocasionado lanzaron una camiseta con la imagen famosa del senador pro fondo una organización caritativa "Meals on Wheels" de Vermont.

Según el medio estadounidense CNN, la camiseta fue vendida por $45, y ya se agotó.

"Asombrados por el apoyo que ha recibido el programa Meals on Wheels", comentó la compañía Age Well quien es el proveedor más grande de la iniciativa.

We are BLOWN AWAY by the support for our Meals on Wheels program by @SenSanders and so many folks local and across the country.

The sweatshirt may be sold out but you can still support Meals on Wheels: https://t.co/W8uaJXcekh https://t.co/1nEbwsAHOf

— Age Well (@AgeWellVT) January 23, 2021