Tirijala entre agencias por vacunación de centros de cuido prolongado

Un desfase en las listas de centros de cuidado prolongado pudo haber provocado que varias de estas instalaciones no fueran incluidas en una primera ronda de vacunación contra el COVID-19.

Según fuentes dijeron a Metro, desde mediados de diciembre, personal del Departamento de Familia indicó a funcionarios del Departamento de Salud sobre la necesidad de actualizar las listas de los centros de cuidado de cara a la vacunación de la población residente y empleados contra el COVID-19. Dicho proceso de inoculación está cargo de las empresas farmacéuticas Walgreens y CVS, de acuerdo con un contrato a nivel federal.

La fuente comentó a este medio que el DF actualiza las listas de los centros de cuidado periódicamente ya que otorgan licencias a centros nuevos constantemente. Asimismo, la cifra puede fluctuar debido a centros que cesan sus operaciones.

Ayer, en un reportaje de El Nuevo Día, el Departamento de Salud planteó la posibilidad que las listas no incluyeran todos los centros de cuido en Puerto Rico debido a una inadvertencia del DF. Esto tras denuncias de varios centros de cuido de la región oeste que no habían recibido información en torno al proceso de vacunación.

Metro pudo examinar un correo electrónico que se originó desde el DF el pasado 16 de diciembre —en el que incluye a la subsecretaria del DS Iris Cardona y otros funcionarios de la agencia— donde se estipula la preocupación sobre la “oficialidad” de las listas de estos centros y que no correspondía a aquellas que formula periódicamente el DF.

Aunque no pudieron precisar una cifra, las fuentes mencionaron que los centros que pudieron haber quedado fuera podría rondar los 100 centros de cuido que son licenciados por el DF y ASSMCA. Pese a que confía en que toda la población de estos centros será vacunada, señaló que este desfase pudo haber provocado una demora en la inoculación de un sinnúmero de personas.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación contra del COVID-19 del DS, aseguró que las listas con las que han trabajado desde comienzos de la pandemia responden a información recopilada por el DF. Indicó que estas listas fueron provistas —a la epidemióloga Idania Rodríguez del DS— para que la agencia pudiera comenzar a realizar pruebas de diagnóstico del COVID-19. Agregó que, posteriormente, estas listas se utilizaron para la vacunación contra la influenza en estas instalaciones.

Cardona indicó que el contrato con el gobierno federal —para la vacunación de estos centros— se firmó el 4 de diciembre y que no descarta la posibilidad que un centro que haya sido certificado posterior a esa fecha no esté en la lista que aprobó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

“Sí podemos reconocer que estos centros de cuido prolongado pueden entrar facilidades nuevas y puede ser correcto que hay una posibilidad que, si [un centro] inició [servicios] el 10 de diciembre, que no estuviese en esa lista. Eso no significa que no se van a atender, significa que no va a aparecer en el contrato federal, pero el Departamento de Salud los va a atender”, dijo Cardona en entrevista con Metro.

La funcionaria admitió que sostuvo una comunicación con una funcionaria del DF en el que se levantó bandera sobre el origen de las listas.

“Le dijimos que eran listas que habían sido provistas por ellos a la doctora Idania Rodríguez, quien llevaba varios meses interviniendo en estos hogares llevando las pruebas de detección de COVID en estos hogares”, añadió Cardona, quien también comentó que el CDC les notificó en noviembre que las égidas no estarían incluidas en la vacunación de los centros de cuido prolongado, sino en una fase posterior.

A preguntas de este diario sobre por qué Salud no requirió una actualización de las listas, Cardona aseguró que el inventario de centros de cuido “se ha estado actualizando todo el tiempo”.

Cardona señaló que, al momento, se han administrado 10,147 dosis de vacunas en estos centros de cuido. A CVS se le asignó administrar las vacunas en siete centros de cuido, mientras que a Walgreens se le requirió hacer inoculaciones en 1,146 centros.

La funcionaria, por su parte, comentó que en la región oeste identificaron cinco instalaciones que “no están en la lista máster”. De igual manera, aunque no proveyó una cifra exacta, dijo que a partir del martes el DS comenzará la vacunación en las égidas del país.