Se extiende nuevamente investigación del PFEI contra Wanda Vázquez

Los fiscales especiales que investigan a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros cinco exfuncionarios no cumplieron con el término de la prórroga para entregar su informe, que vencía el 19 de enero, por lo que se solicitó una extensión adicional para concluir el proceso mediante el que se determinará si se presentan cargos criminales por el despido de Glorimar Andújar como secretaria de la Familia hace un año.

Pese a esfuerzos de Metro, el personal de prensa de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) no pudo confirmar la fecha límite de la nueva extensión, ya que, según se indicó, la persona a cargo de esa información no se encontraba presente por motivos de salud. Sí se aseguró que la nueva extensión no llegaría a los 15 días.

El portavoz de la Opfei, Luis De la Cruz, se comprometió a ofrecer la fecha específica hoy.

Entre la información por la que aún aguardaban los fiscales especiales asignados a la investigación, Leticia Pabón y Miguel Colón, se encuentra un “informe pericial” de la Oficina del Contralor, que alegadamente se retrasó por motivo de las fiestas navideñas.

La investigación de la PFEI contra Vázquez Garced comenzó en julio de 2019, y en octubre se concedió una primera prórroga que se extendía hasta el 3 de diciembre. Alrededor de esa fecha, el panel que preside la exjueza Nydia Cotto Vives autorizó una segunda extensión hasta el 19 de enero del nuevo año.

El proceso en el PFEI comenzó luego de que el Departamento de Justicia recomendara elaborar una investigación a fondo contra la entonces gobernadora. La exsecretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones fue despedida por Vázquez Garced el 3 de julio de 2019, mismo día en que se disponía a someter al PFEI los informes de investigación preliminares que contenían la recomendación de continuar con la pesquisa.

Además de a la exgobernadora, los fiscales especiales investigan a la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves; el exsecretario de la gobernación Antonio Pabón Batlle; Surima Quiñones, exdirectora de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef); José Alfredo Galarza, exsubdirector de Adsef; y María Teresa Zayas, jefa de Servicios Operacionales de esa misma dependencia del Departamento de la Familia.

En el caso de Vázquez Garced, el Departamento de Justicia recomendó investigar si incurrió en violaciones al Código Anticorrupción al despedir a Andújar en medio de la emergencia por los terremotos de enero de 2019.

Andújar habría denunciado un patrón, liderado por Quiñones, de manejo con fines partidistas de suministros, del cual participaban los exsenadores Nelson Cruz y Vázquez Nieves, en aquel entonces, aliados políticos de Vázquez Garced.

La exgobernadora, por medio de Pabón Batlle, habría ordenado a Andújar revertir la suspensión sumaria que impuso a Quiñones mientras se investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos.

Vázquez Garced perdió ante Pedro Pierluisi la primaria por la candidatura a la gobernación, al igual que Vázquez Nieves en su intento de aspirar al Senado por acumulación. Cruz, contra quien no se asignó un FEI, cayó derrotado en los pasados comicios, cuando buscaba la reelección por el distrito senatorial de Ponce.