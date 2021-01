Reportan muerte del astro del béisbol Hank Aaron

El legendario pelotero y miembro del Salón de la Fama, Henry “Hank” Aaron falleció a los 86 años, según lo reportó en Twitter la filial de Atlanta de CBS.

BREAKING NEWS: Hall of Famer and one-time home run king Atlanta Braves legend Henry Louis “Hank” Aaron passed away this morning at the age of 86. https://t.co/v72XAnGpmY

