Deterioradas condiciones provocan cierre de la sede del Cuerpo de Bomberos

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, informó la determinación de cerrar temporeramente el edificio central del Negociado del Cuerpo de Bomberos debido a las deterioradas condiciones en las que se encuentra.

"En el día de ayer, personal de mi oficina visitó varias dependencias adscritas a los Negociados que componen el DSP y me informaron de los hallazgos. Tras escuchar la información que recopilaron, visité hoy las oficinas centrales del Negociado del Cuerpo de Bomberos para conocer de primera mano sus condiciones y encontré un lugar que no es apto para que nuestros servidores públicos realicen sus funciones. Por tal razón, ordené el cierre del edificio y la reubicación de los empleados en otras oficinas del DSP, para que continúen con su trabajo en un lugar cómodo y sobre todo, que no atenta contra la seguridad de ningún compañero", destacó el funcionario.

En fotos suministradas por la agencia se observan techos sucios y con hongos y ventas rotas, entre otras señales de deterioro.





El Secretario explicó que cerca de una veintena de empleados se reportará a las oficinas centrales del DSP, donde hay espacio disponible para que ejerzan sus funciones. Otro grupo de empleados se mantendrá realizando trabajo remoto, por la naturaleza de las tareas que les han sido asignadas y para preservar el distanciamiento físico.

"Una de nuestras prioridades más apremiantes es que cada uno de los compañeros que pertenece al DSP pueda trabajar en un entorno seguro, saludable y que cumpla con los estándares establecidos. De igual forma, continuamos evaluando otras estructuras que pertenecen o han sido rentadas por el DSP, para determinar su viabilidad, costo efectividad y otros aspectos vitales para una sana administración y sobre todo, que nuestros empleados puedan estar bien", detalló Torres.

Por otra parte, el comisionado de Bomberos, Javish Collazo, indicó que se encuentran trabajando para mejorar las condiciones del edificio.

"En efecto, reconocemos que las condiciones que ocupa el Negociado del Cuerpo de Bomberos en Punta Las Marías no son las mejores para albergar el personal administrativo. En los próximos meses, estaremos desarrollando un plan de trabajo, el cual detallaremos más adelante. Confiamos en que el mismo se realice de manera ágil y que, en un periodo de tiempo razonable, los empleados puedan reportarse a unas instalaciones aptas y seguras", concluyó el Comisionado.