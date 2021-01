Censuran jugoso contrato de la Cámara "a enlace en Washington"

El activista del Partido Nuevo Progresista, Hiram Torres Montalvo cuestionó el alto costo del contrato otorgado por el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández, a Tatiana Matta, por la friolera de $9,000 mensuales.

Mediante un comunicado de prensa, el licenciado Torres Montalvo también cuestionó como se pudo haber otorgado un contrato “tan alto cuando ha alegado que no hay dinero para ello. Además, a esta cuantía de $54,000 por seis meses, se le va añadir una aún mayor pues el Presidente ha dicho públicamente que está buscando contratar a un prestigioso cabildero en Washington DC, que todos sabemos que no va hacer $9,000 mensuales. Estamos hablando que muy probablemente la Cámara del partido popular va a gastar sobre $35,000 cada mes en asesores y cabilderos en Washington. Esto contrasta la narrativa que ha dicho es delegación sobre la alegada deficiencia en el presupuesto de la Cámara”.

“Deseamos conocer si el Presidente se ha reunido con el cabildero Charlie Black, o alguna persona relacionada a este cabildero o su firma, Prime Policy Group, desde enero hasta hoy y si tiene una propuesta de esta firma, u otra, y cuanto tiene destinado para gasta en cabilderos en Washington que sabemos que no son económicos. No podemos olvidar que el Senador Republicano John McCain (QDEP) sacó a Black de su grupo de asesores por haber insultado al pueblo de Puerto Rico. No olvidemos que Black dijo que las mujeres puertorriqueñas se embarazan para obtener fondos federales. Esta persona no debe tener contrato con el gobierno”.

“La tarifa de Black bajo el gobierno de Alejandro García Padilla y el Presidente Hernández en el cuatrienio 2013 a 2016 fue de $525 la hora; ahora debe ser más. Por eso los gastos de la Cámara del PPD en la capital federal superarán el cuarto de millón de dólares en seis meses solamente”.

“La contratación de la señora Matta a ese rate es algo que no es cónsona con las propias expresiones del Presidente de la Cámara. Como tampoco lo es la razón brindada para la contratación, de que ayudará a que se nos otorguen el Seguro Social Suplementario, SSI como se conoce en inglés. Ese asunto, el del SSI, ya está en los tribunales federales, a menos que Hernández desee gastar dinero público en pleitos que ya están corriendo y en donde la Comisionada Residente y el Ejecutivo ya se encuentran trabajando, no hay necesidad alguna sobre ese asunto”.