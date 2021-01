Senado federal confirma primer miembro del gabinete de Joe Biden

El Senado de Estados Unidos votó esta noche a favor de confirmar a Avril Haines como la primera mujer en asumir el cargo a directora de Inteligencia Nacional.

Según reportó NPR, Haines es la primera persona en las nominaciones al gabinete del presidente Joe Biden en ser confirmada por la Cámara Alta.

El voto concluyó 84 a favor y 10 en contra.

Esta confirmación sucede el mismo día de la inauguración de Biden y permite que el presidente inicie su término con al menos un miembro de su equipo de seguridad nacional ya establecido firmemente en el puesto.

Haines tiene 51 años y fue asesora adjunta de seguridad nacional así asesora adjunta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 2007-2008, cuando Biden era presidente del comité.

En 2013 fue nombrada por Obama como directora adjunta de la CIA, donde también fue la primera mujer en ocupar el cargo.

My statement on the confirmation of Avril Haines: pic.twitter.com/GxXRcn13IT

— Tom Cotton (@SenTomCotton) January 20, 2021