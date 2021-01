Complacida con el nombramiento de Carmen Feliciano a Prafaa

La comisionada residente Jenniffer González aplaudió ayer el nombramiento de Carmen Feliciano como directora de la Administración de Asunto Federales de Puerto Rico (Prafaa) en Washington, DC y se mostró confiada en que la oficina pueda impulsar su agenda legislativa en el Congreso.

"Tenemos una buena relación. Es una persona que tiene la capacidad y la preparación y lo que espero es que podamos trabajar de la mano. Hay una agenda y esa oficina está para darle apoyo a mi oficina y apoyo al gobernador y así lo establece la Ley por más de 42 años.Esa no fue mi experiencia el pasado término y lo dije. Así que espero que ahora podamos trabajar en conjunto", señaló la comisionada residente en entrevista con Metro.

La funcionaria aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi le consultó la designación de Feliciano, quien hasta noviembre dirigió la Oficina del Senado en la capital federal.

"[Pierluisi] me consultó este nombramiento y accedimos a él. Creo que tiene la preparación, conoce la capital federal, tiene la experiencia y espero que, Dios mediante, podamos trabajar", indicó.

Por su parte, la comisionada residente comentó que aún no se ha reunido con Feliciano para discutir los proyectos que se estarán promoviendo desde Washington, DC.

"No nos hemos reunido todavía. El nombramiento se acaba de hacer, pero confío en que podamos trabajar y si no, así también lo voy a decir públicamente. Yo no me escondo para esas cosas, pero hay la voluntad y hay una meta común", mencionó.

"Prafaa, al final del camino, no es otra cosa que un ayudante del gobernador. Es una oficina de respaldo administrativo a la gestiones del gobernador y por ley a la gestión de mi oficina", añadió.

El pasado 15 de enero, Pierluisi designó a Feliciano a dirigir esta oficina, quien como directora de la Oficina del Senado en la capital federal, devengó un salario de $13,750 mensuales.