Banderas a media asta en San Juan tras muerte del líder de la Congregación Mita

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, se solidarizó este martes con la Congregación MITA ante la pérdida de su líder, Teófilo Vargas Seín (Aarón), y declaró tres días de duelo y ordenó ondear las banderas a media asta del Municipio y sus dependencias.

“Mi más sentido pésame y abrazo solidario a la Congregación MITA en San Juan, en Puerto Rico y alrededor del Mundo, ante la irreparable pérdida de su líder y Padre Espiritual, Aarón. El legado de sus aportaciones a favor de las comunidades y de su Iglesia perdurará por siempre. Que en paz descanse”, expresó el alcalde en una declaración escrita.

“Desde que nos enteramos de la triste noticia de la partida en vida de Aarón, he estado al pendiente y me he puesto en la disposición para cualquier cosa que necesite esta comunidad. Es con gran dolor que nos despedimos de un fiel creyente, arraigado a sus creencias, pero por encima de todo, a su comunidad; que descanse en paz”, indicó Romero Lugo.

Hijo de Aarón reflexiona sobre el perdón al notificar muerte de su padre Samuel Beníquez batalló extensamente por ser reconocido como hijo del líder de los Mita