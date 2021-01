Representante del PNP desmiente a Sila Calderon: “Puerto Rico sí es una colonia”

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, desmintió a la exgobernadora Sila María Calderón, afirmando que Puerto Rico en efecto sí es una colonia, la más antigua del mundo y que el pueblo ya seleccionó salir de la misma mediante la estadidad.

“Decir que Puerto Rico no es una colonia es algo totalmente irreal, además de ser absurdo. El propio Tribunal Supremo federal ha reconocido la condición colonial y así lo ha resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle. Todos reconocemos que la Isla es una colonia que nos tiene atados a la pobreza, donde sólo podemos ir al Congreso a solicitar y pedir lo que nos quieran dar, no a reclamar como hacen los 50 estados de la unión. Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso, los ciudadanos americanos que aquí residimos tenemos muchos menos beneficios y derechos que los que viven en algún estado, de hecho, si nos mudamos a la Florida aunque sea por unos días solamente, por ejemplo, alcanzamos esos derechos y beneficios. Nuestros veteranos son marginados porque viven en la colonia; así que decir que no somos colonia es incorrecto”, señaló el representante por Acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En la mañana de ayer, un rotativo de circulación general publicó una entrevista a fondo con Calderón, quien gobernó la Isla entre el 2001 y 2004, en donde la exmandataria dijo que Puerto Rico no es una colonia y que quisiera que la actual condición de estatus tuviese más poderes para hacer tratados con naciones independientes, entre otros.

“El gobierno federal ha sido consistente en rechazar, tajantemente, las fantasías de la izquierda del Partido Popular Democrático de un llamado ‘ELA Mejorado’. Sencillamente no es viable ni real, como tampoco es real decir que no somos una colonia. El Pueblo de Puerto Rico aspira y se merece mucho más que la condición actual de colonia, eso es algo que tiene que entenderlo el liderato del PPD. De hecho, el pasado 3 de noviembre el pueblo reiteró, de manera absoluta, su respaldo a la admisión de Puerto Rico como estado de la unión”, concluyó diciendo Aponte Hernández.

