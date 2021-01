Mujeres embarazadas con Covid-19 tendrían mayor riesgo de parto prematuro

Aunque ya se ha cumplido el primer aniversario desde el surgimiento del Coronavirus Covid-19, la realidad es que la comunidad médica y científica aún trabaja en la comprensión de esta enfermedad y todas sus aristas.

A la par se descubren más datos sobre los riesgos que implica el embarazo en mujeres que se han contagiado de SARS-CoV-2. Y hay detalles importantes.

Una mezcla delicada

Un nuevo estudio, publicado en el Journal of the American Medical Association, ha demostrado que las mujeres embarazadas con Covid-19 tienen más probabilidades que las que no tienen el virus de presentar coágulos sanguíneos, hipertensión arterial e incluso un parto prematuro.

Durante la investigación se analizó a 400.000 mujeres que dieron a luz en diferentes países entre los meses de abril y noviembre de 2020.

De todas ellas aproximadamente 6.000 tenían Coronavirus Covid-19 y el 7,2% de ese segmento presentaron un parto prematuro sobre el octavo mes.

En comparación sólo el 5,8% de las madres sin Covid 19 dieron a luz antes de los nueve meses. A a la par que el 8,8% de las mujeres embarazadas con el virus desarrollaron preeclampsia.

Los datos reafirman la perspectiva de la comunidad médica al inicio de la pandemia: las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones si contraen Covid-19.

En general hubo incremento promedio del 2% en casos de complicaciones de salud en comparación con las mujeres que no habían contraído el SARS-CoV-2.

Aunque las estadísticas de fallecimiento en realidad no mostraron diferencia significativa. Por lo que no sería precisamente letal.

Te puede interesar: