Mesera en Orlando salva a un niño del abuso de sus padres

Una mesera de un restaurante en Orlando, Florida, le salvó la vida a un niño de 11 años al decidir intervenir en una mesa donde se le negaba comida al niño.

La camarera notó moretones en el cuerpo del menor y entonces escribió un cartel para preguntarle al niño si necesitaba ayuda, a lo que contestó en la afirmativa. Cuando el niño dijo que sí, la mesera llamó a las autoridades y tanto la madre como el padrastro en la escena fueron arrestados.

SEE SOMETHING SAY SOMETHING: An Orlando waitress saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created this sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled "Yes" she called us. The stepfather & mother were arrested. pic.twitter.com/hJNT1nm0vI

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021