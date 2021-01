Cierran conocidos negocios en San Juan por incumplir Orden Ejecutiva

Como parte del resultado del Plan de Trabajo para el cumplimiento de la actual Orden Ejecutiva para detener la pandemia del Covid-19, el comandante interino del área de San Juan, teniente coronel Samuel Luciano, informó sobre las recientes intervenciones realizadas en varios negocios, barriadas y centros comerciales durante el día de ayer en el área de San Juan.

La policía intervino con el negocio conocido como “Twenty Four Seven” en Miramar, ubicado en la #700 Ave. Fernández Juncos, por violaciones como: no velar por el uso de mascarilla a los empleados y/o visitantes del mismo, no velar por el distanciamiento entre los empleados y/o visitantes del mismo y permitir actividades no autorizadas según establecido en la Orden Ejecutiva. Además, en el local se encontraron máquinas tragamonedas encendidas sin permiso o licencia para poder operar, las cuales están en proceso de radicación desde 2019. El establecimiento fue cerrado por el Departamento de Salud Pública.

Te podría interesar:

Impulsan investigación sobre especulación del precio de la gasolina La representante Estrella Martínez señaló que para el 2021, el precio internacional del petróleo podría oscilar entre 40 y 55 dólares por barril, según los representantes de la industria y la calificadora Moody’s.

Asimismo, se intervino con el negocio La Cocora, ubicado en la calle Progreso #28, Parada 18, Santurce. Las violaciones a la Orden Ejecutiva se desglosaron como: incumplimento con la capacidad determinada, no velar por el uso de mascarilla a los empleados y/o visitantes del mismo, no velar por el distanciamiento entre los empleados y/o visitantes del mismo, el establecimiento opera sin estar autorizado para ello, permite actividades no autorizadas según establecido en la Orden Ejecutiva, máquinas tragamonedas encendidas, no cuenta con afiches de cantidad de personas permitidas dentro del local, el 30%., no cuenta con termómetro para tomar temperatura, no cuenta con alcohol, no jabón en los baños. Por todo esto, se impuso aproximadamente $10,000 en multas y el establecimiento fue cerrado por El Departamento de Salud Pública

Por otra parte y como trascendió en las redes sociales, anoche se intervino también con el centro comercial The Outlets at Montehiedra, donde la Policía Municipal y Policía Estatal, Bomberos y Control de tránsito trabajaron en la dispersión de aglomeración de personas (La Fiebre). El personal del Departamento de Salud identificó persona que convocó reunión.

También se intervino en la Barriada La Perla para la dispersión de aglomeración de personas no residentes.