Jueza Sonia Sotomayor juramentará a Kamala Harris

La primera jueza latina de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, juramentará a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, confirmaron hoy, sábado, medios estadounidenses.

A female United States Supreme Court Justice, with Puerto Rican ancestors, will administer the oath of office to a woman with Jamaican & Indian ancestors, who will be the Vice President of the United States of America. https://t.co/WyllFDSKhA

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 16, 2021