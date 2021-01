Reducción de hospitalizaciones por Covid no responde a inicio de vacunación

Si bien la cifra de hospitalizaciones y ventiladores han mermado en las pasadas semanas, los expertos en salud reiteraron que resulta muy temprano concluir que la vacuna contra el COVID-19 ya comenzó a tener un efecto a nivel colectivo.

El Departamento de Salud y la Guardia Nacional han insistido que para alcanzar una inmunidad colectiva se debe vacunar a al menos el 70% de la población. En las pasadas semanas, las cifras de hospitalizaciones, uso de ventiladores y cuidado intensivo han disminuido luego de enfrentar los picos más altos entre noviembre y diciembre. Ayer, el Instituto de Estadísticas registró un total de 407 camas ocupadas por COVID-19 en los hospitales del país, mientras que 51 camas de cuidado intensivo ocupadas para pacientes del coronavirus y un total de 61 ventiladores en uso. En diciembre, la cifra de camas ocupadas alcanzó las 657, mientras que en el renglón de cuidado intensivo escaló a 109 camas ocupadas y 118 ventiladores en uso en diciembre.

A juicio de Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, todavía es muy temprano pronto para concluir que la vacuna ha comenzado a tener impacto a nivel colectivo. El galeno, sin embargo, se mostró esperanzado en que la vacunación en Puerto Rico se pueda agilizar a medida que sigan llegando dosis de vacunas a la isla.

“No, la realidad es que va a tener un impacto cuando lleguemos a ese 70%. Y lo que sí es que creo que vamos muy bien, comparado con otros lugares del mundo”, señaló Ramos, quien advirtió que una nueva variante podría provocar un repunte de casos en la isla.

El médico opinó que, debido a la demora de las empresas Pfizer y Moderna en distribuir las vacunas, la isla y otras jurisdicciones de Estados Unidos han recibido las dosis a cuentagotas. “Pfizer y Moderna no cumplieron con lo que habían dicho que iban a producir y por eso hubo cantidad menor a todos los lugares, no solo a Puerto Rico, a todos los estados y territorios. Pero se supone que ya van a alcanzar el ritmo que dijeron desde la segunda mitad de enero y eventualmente entrarán otras vacunas al mercado y tendremos muchas mas vacuna para poder avanzar en la fase”, mencionó.

De acuerdo con cifras del Departamento de Salud, hasta ayer se habían vacunado 112,582 personas. No obstante, el personal de prensa de la agencia indicó que la cifra corresponde a las vacunas administradas y registradas en el sistema. “Se han vacunado más que están en proceso de ser registrados en la plataforma”, dijo Lisdián Acevedo, oficial de prensa del DS.

Mientras que para la infectóloga Ángeles Rodríguez, la vacuna podría comenzar a tener un impacto al menos en la clase médica ya que están más expuestos al virus que el resto de la población. “Eso debe empezar a tener un impacto en el colectivo. Primero porque son las personas que dan servicio directo a los pacientes y las personas que ahora están recibiendo su segunda dosis son de hospital”, argumentó la también epidemióloga, quien también opinó que las cifras de hospitalizaciones y uso de ventiladores podría aumentar en los próximos días tras las celebraciones navideñas.

Hasta el jueves, Estados Unidos había administrado más de 10.8 millones de vacunas contra el COVID-19, según el medio estadounidense Bloomberg.

Mientras que la epidemióloga Cruz Nazario apuntó que, para alcanzar una inmunidad colectiva, en Puerto Rico se debe vacunar alrededor de 2,555,000 personas, lo cual podría doblegarse a un total de 5,100,000 vacunas administradas luego de la segunda dosis.

La salubrista, no obstante, mostró preocupación con el ritmo en que se han administrado las vacunas en Puerto Rico y opinó que la vacunación en Puerto Rico marcha a un paso lento y que esto podría prevenir que el país culmine el proceso en 2021 como lo han anticipado las agencias gubernamentales del país. “En los periódicos sale que lo más que se vacunan son como 2,000 o 3,000 personas al día y si haces los cálculos, a ese mismo ritmo de vacunación —y que lleguen a Puerto Rico entre 30,000 vacunas— a este ritmo en tres años no hemos vacunado al 85 %”, argumentó la también profesora.

Criticó, además, el manejo del gobierno en torno a la vacunación contra el COVID-19 debido a centros de vacunación que no han estado listos para administrar las dosis a los pacientes. “Es el mismo problema que hemos tenido siempre de dar información incompleta y confusa a la población y después nos quejamos que la población no hace lo que supuestamente debe hacer. Es que no estás hablando claro”, dijo.