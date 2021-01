Eiza González y los famosos que han tenido problemas con la prensa

Parece que muchas de estas celebridades, han perdido la tabla, y creen que tiene la suficiente fama como para no tomarse un minuto de su tiempo y hablar con los medios de comunicación.

Recientemente la que se visto envuelta en estos escándalos es la actriz mexicana Eiza González, quien fue duramente criticada por su actitud con un reportero y por no hablar en español.

En el programa estadounidense “El Gordo y La Flaca” fue criticada por negarse a darles una entrevista en las calles de Los Ángeles, California, además de que en todo momento se comunicó en inglés.

Tras esta polémica, la mexicana salió a defenderse en redes sociales, asegurando que el medio no compartió el video donde se ve el acoso y bullying de su reportera.

Al igual que Eiza, muchos famosos han tenido varios altercados con la prensa.

Eduardo Yañez

El más polémico de todos fue el que tuvo el actor Eduardo Yáñez con un reportero en una alfombra roja, mientras este lo cuestionaba por la relación que llevaba con su hijo.

Fue Tanta la molestia de Yáñez que cacheteo al periodista frente a varios medios y el comediante Eugenio Derbez y la actriz y cantante Alessandra Rosaldo.

Livia Brito

Otro acto de violencia contra la prensa lo protagonizó la actriz cubana Livia Brito, quien ella y su pareja agredieron a físicamente al fotoperiodista Ernesto Zepeda, mientras este los sorprendió en las playas de Cancún.

Chiquis Rivera

La cantante criticó al conductor mexicano en junio de 2019 por haberle dicho a la gente que no comprara su nuevo perfume después de que a los medios no se le diera acceso al lanzamiento del perfume de Chiquis.

"No me pidas una entrevista por un rato, porque no tengo ganas de dártela", le dijo Chiquis.

Frida Sofía

A finales de mayo de 2019 Frida Sofía atacó en las redes al veterano comunicador mexicano en medio de su conflicto con su madre, la cantante Alejandra Guzmán.