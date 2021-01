Exalcalde de San Germán rechaza haberse negado a pagar servicios a médico en rastreo de contactos

El exalcalde de San Germán, Isidro Negrón, reaccionó hoy a la denuncia echa por el doctor Benjamín Vega quien aseguró que la pasada administración del municipio se negaba a pagarle sobre $13,200 en servicios prestados al programa de rastreo de contactos de COVID-19.

Negrón dijo a Metro que al inicio de la pandemia, el doctor Vega se había ofrecido a "colaborar en cualquier necesidad que tuviese el municipio de forma voluntaria". Posterior a eso y en cuanto se identificó un epidemiólogo para el Municipio, -dijo el exalcalde- se aceptó que el médico colaborara haciendo referidos médicos.

Pasados unos meses y llegado diciembre, el exalcalde aseguró que el doctor Vega "se presentó al Municipio con un tío abogado reclamando el pago por 30 y pico mil en servicios prestados".

El alcalde aseguró que tras este acto, se reunió con el doctor para explicarle que él mismo había indicado que su trabajo sería voluntario y por lo tanto no se le podía pagar hasta que no sometiera una propuesta formal al Municipio indicando la tarifa, lo que el doctor Vega realizó momentos después.

En sus expresiones, el doctor Vega -quien es el nuevo Director Médico de la Ciudad de Ponce – aseguró que la administración de Negrón se negó a pagarle los servicios como médico de rastreo de COVID en San Germán, y agregó que el exalcalde Negrón ignora sus llamadas.

Sin embargo, el exalcalde asegura que las facturas habrían sido sometidas al Municipio el pasado 8 de enero, cuando él ya no estaba encargado de los asuntos del pueblo.

"Pero no hay un contrato firmado. El nunca le dio seguimiento a firmar ese contrato (…) Es probable que él estuviese tratando de comunicarse conmigo cuando yo no tenía celular del Municipio", dijo Negrón.

Para el exalcalde, este "no cumplió con los procesos" y el pago o no de los servicios que reclama, ya no está en sus manos.

En horas de la tarde de hoy, el doctor Vega emitió otras declaraciones en las que revierte la denuncia que circuló ayer sobre la falta de pago y "desautoriza" las expresiones.

Según dijo, desde diciembre mantiene comunicación con el exalcalde "para resolver este asunto de manera armoniosa. La comunicación que está circulando en los medios no representa mi estilo de hacer las cosas. Hemos tenido reuniones muy productivas con el fin de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes”.