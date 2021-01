Hacienda no interceptará los $600 a deudores de ASUME

Distinto al pago de impacto económico de $1,200, el Departamento de Hacienda no interceptará el nuevo incentivo de $600 de ayuda económica —debido a la pandemia— a aquellas personas que tengan deudas con la Administración para el Sustento a Menores (ASUME).

Así lo anunció hoy el secretario de la agencia, Francisco Parés, quien mencionó que la decisión fue notificada ayer por el Servicio de Rentas Internas (IRS), por lo que las personas que participen del programa de ASUME y que tengan deudas de manutención de menores, no se les interceptará el pago de este nuevo incentivo federal.

"Distinto a la Ley de los $1,200, el IRS nos indicó que, hasta el momento, no van a requerir que se intercepten los pagos en casos donde el participante tenga deudas de manutención de menores (ASUME)", señaló. Bajo la Ley Cares —aprobada en marzo y la cual autorizó el pago de $1,200 a cada individuo ante la emergencia del COVID-19— permitió que se retenga dinero por concepto de deudas de ASUME.

"La intención es que no se hagan débitos por pagos para deudas de ASUME, que no sean interceptados. [Las personas] lo recibirán de manera íntegra. Eso es un cambio que hay del plan de los $1,200 que sí requería que fuese interceptado. En este plan no va a ser así", dijo Ángel Pantoja, subsecretario del Departamento de Hacienda.

En noviembre, la agencia indicó a este medio que había interceptado $56,327,834 en cheques del incentivo federal de $1,200 a personas que tienen deudas con el pago de pensiones alimentarias en la ASUME. Según la agencia, hasta el 11 de noviembre, se había interceptado unos 48,509 pagos del Impacto Económico a deudores de pensión alimentaria.

Parés anunció el cambio de dirección del IRS hoy durante una transmisión en vivo de la agencia en donde ofreció actualizaciones sobre el estado del nuevo incentivo federal de $600 aprobado en el Congreso.

Vea la transmisión del secretario de Hacienda, Francisco Parés: