Candidato 'write-in' de Guánica deberá impugnar elección pese a sentencia judicial a su favor

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, advirtió que el aspirante por nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, tiene hasta mañana viernes para impugnar judicialmente los resultados certificados que le concedieron el triunfo a Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, del Partido Popular Democrático.

Rosado Colomer precisó que, según su interpretación, la fecha límite no se altera a pesar de que hoy la CEE, en cumplimiento con una sentencia del Tribunal Supremo, se encuentra evaluando papeletas en las que el elector escribió el nombre de Cruz Vélez pero no hizo la marca en el rectángulo de la columna de nominación directa, lo que podría darle la victoria.

“Conforme a la determinación de notificación debe ser mañana. Porque la certificación se notificó el 5 de enero. Tiene hasta mañana para impugnar”, precisó Rosado Colomer en una conferencia a las afueras del edificio de Operaciones Electorales, donde se lleva a cabo la reapertura de maletines de Guánica.

“Ese escenario no se lo puedo decir”, añadió el presidente de la CEE al preguntársele qué ocurriría si el proceso de conteo no concluyera hoy. Sin embargo, Rosado Colomer anticipó que la adjudicación de las papeletas finalizaría hoy en la tarde.

El excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, quien ha apoyado los esfuerzos de Cruz Vélez para acceder a la alcaldía de Guánica, intervino en la conferencia de prensa y cuestionó al presidente de la CEE que a Cruz Vélez no se le notificara oficialmente la certificación como alcalde de Rodríguez Ramos, quien juró como nuevo ejecutivo municipal el pasado lunes.

“Hay una diferencia entre un nominado (por nominación directa) y un candidato. El sistema de radicaciones, que es el que hace las notificaciones no notifica a nominados, porque los nominados no están en el sistema, y es un asunto que habría que hacerlo manual. Nosotros no tenemos la información (de Cruz Vélez) como los demás, que son candidatos, que se tratan de una forma porque cumplen con unas exigencias de ley. Los nominados directos n o cumplen con ninguna. Todos somos potenciales nominados. Yo creo que eso lo podemos atender en un ajuste posterior”, planteó Rosado Colomer.

Más diferencias entre comisionados

El también juez mencionó que, para atender las papeletas que las máquinas de escrutinio electrónico identificaron como “en blanco”, la CEE organizó 16 mesas de escrutinio para los maletines de colegio regular, y otras seis para los maletines de voto adelantado presencial.

Sin embargo, reconoció que hay controversia entre los comisionados electorales sobre cómo adjudicar papeletas que las máquinas contabilizaron como votos íntegros, aunque tienen escrito el nombre de Cruz Vélez. Este escenario ocurriría en los casos en que el elector no marcó el rectángulo de nominación directa y, de finalmente adjudicarse como un voto mixto, implicaría restarle un voto al candidato de alguno de los partidos.

En un encuentro previo con la prensa, Cruz Vélez mencionó que, contrario a lo que fue la instrucción durante el escrutinio general, Rosado Colomer le autorizó a tener funcionarios electorales en cada una de las mesas.

“Estamos trabajando en ese recurso (de impugnación). Tengo que hacer hincapié y énfasis en que a nosotros nunca se nos notificó oficialmente que el señor Ismael ‘Titi’ Rodríguez se le había expedido una certificación como alcalde. Seguro que tenían que notificarnos. Quedó demostrado el 3 de noviembre que yo no era una cosa, que de momento hay que prestarle atención a aquellas persona que está allá y que para todos los efectos y propósitos debieron habernos tratado en todo momento como candidatos”, subrayó Cruz Vélez.

Rodríguez Ramos superó a Cruz Vélez, según la certificación de la CEE, por 51 votos, pero Cruz Vélez asegura que la diferencia real al momento debe ser de 24, antes de que se le adjudiquen posibles votos adicionales.