"Esto no es lo que represento": Trump condena posibilidad de más protestas violentas

Aún estando cada vez más cerca de ser acusado en un juicio político por segunda vez en su mandato, el presidente Donald Trump, emitió hoy unas declaraciones en las que hizo un llamado a no usar violencia o cometer actos ilegales en futuras manifestaciones.

"A luz de los reportes de más demostraciones, urjo que no haya más violencia, que no se rompa la ley y que no haya vandalismo de cualquier modo", dijo Trump en declaraciones escritas.

Según el presidente, eso "no es lo que represento, y no es lo que America representa. Llamo TODOS los americanos a ayudar a aliviar las tensiones y calmar los temperamentos. Gracias".

Fue ayer que el FBI advirtió a la ciudadanía sobre posibles manifestaciones que se estarían convocando para el día de la juramentación de Joe Biden el próximo 20 de enero.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes debate a esta hora para ealizar una votación sin precedentes apenas una semana después de que el mandatario alentó a una turba de seguidores a “luchar como demonios” contra los resultados de las elecciones y asaltaran el Capitolio.