Jenniffer González apoya residenciamiento del presidente Donald Trump

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, se expresó a favor de que la Cámara de Representantes federal, comenzará el proceso de residenciamiento luego de los actos de sedición incitados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos.

Aquí sus expresiones

“El respeto a la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos en un proceso democrático válido y el traspaso pacífico del poder entre administraciones son los cimientos de nuestra Nación.

Ver al presidente incitar para que grupos interrumpieran ese proceso democrático, y tomaran a la fuerza el Capitolio, donde murieron dos miembros de la policía capitolina en el cumplimiento del deber, son hechos que nos indignan profundamente. La fuerza no es el mecanismo para lograr cambios o acceso al poder. Jamás he validado ese recurso para hacer valer la opinión de nadie. Todos los que perpetraron estos actos deben rendir cuentas ante todo el peso de la ley, incluido el presidente.

La Nación necesita sanar esa herida profunda de los actos de terrorismo doméstico del 6 de enero, donde al final del día prevaleció la democracia, continuando con los procesos donde el vicepresidente Pence, validó el resultado de las elecciones a favor de una nueva administración.

Esa sanación vendrá en menos de una semana con el traspaso de poder de una manera ordenada y pacífica, como manda nuestro ordenamiento jurídico, pero los eventos pasados han hecho que muchos, incluyéndome a mi, le retiremos la confianza al presidente.

En ocasiones pasadas he rechazado la conducta del presidente y en otras he reconocido los grandes beneficios que me ayudó a traer para la Isla. De esa misma manera, mi norte continúa siendo defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y trabajaré siempre con quien sea para lograr el bienestar de mi gente.

A su vez, juramenté defender la Constitución ante todo enemigo interior y exterior. Los actos del 6 de enero fueron un ataque a nuestra Constitución, fueron actos de sedición perpetrados por terroristas domésticos y por eso me uno a mis compañeros de ambos partidos en apoyar un proceso de residenciamiento contra el presidente, aún cuando como delegada no puedo votar en ese proceso. Para que esto sirva de ejemplo del poder de la democracia de nuestra nación donde nadie, incluyendo al Presidente, están por encima de la ley”, sentenció González Colón.

Nota relacionada: