Captan a la Guardia Nacional durmiendo dentro del Capitolio federal

Decenas de miembros de la Guardia Nacional fueron captados durmiendo hoy, miércoles, dentro del Capitolio federal horas antes de que la Cámara de Representantes se aprestara a votar por el residenciamiento del presidente Donald Trump tras instigar un motín la semana pasada.

Las imágenes las captó la reportera política de CNN Daniella Díaz, quien especificó que los observó esta mañana mientras entraba a la edificio.

I spotted the National Guard sleeping in the hallways of the Capitol as I walked in this morning. pic.twitter.com/PzVpQCo5yU

— Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) January 13, 2021