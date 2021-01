Capitolio no pagó luz a la AEE por los pasados cuatro años

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó que la Superintendencia del Capitolio no pagó el servicio de la luz eléctrica por los pasados cuatro años.

El nuevo líder cameral indicó que necesitará realizar un plan de pago para cubrir esta deuda que según él, supera los $2 millones.

“Ayer nos sentamos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para negociar una deuda de $2.5 millones sin pago por unos cuatro años de superintendencia”, expresó Hernández en entrevista con Aníbal Acevedo Vilá en su podcast.

Al ser cuestionado por el exgobernador sobre si el Capitolio no había pagado la luz por estos últimos cuatro años, Hernández Montañez expresó: “cero, no pagó nunca la luz”.

Además, el nuevo líder cameral informó que además de no haber pagado, el dinero tampoco está presupuestado para cumplir con la obligación. El plan de pago sería para comenzarlo a pagar en el mes de julio.

Sobre las finanzas de la Cámara, Hernández comentó que “tuvimos que solicitar un cambio al presupuesto de julio, este que está corriendo, para que le dieran un adelanto para asistir deudas viejas, de 1.9 millones de dólares”.

“La irresponsabilidad administrativa de estos cuatro años ha sido sin precedente”, agregó.

Te podría interesar:

Realizan pruebas de COVID-19 a personas sin hogar Las pruebas se realizaron en el Albergue Cristo Pobre de Ponce



Por otro lado, el representante confirmó que bajo la presidencia de Johnny Méndez a los contratistas no se les estaba pagando sus acuerdos monetarios.

Hernández describió la situación fiscal del cuerpo como “una complicada”.