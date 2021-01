Administración de Carmen Yulín desembolsó $1.2 millones en liquidación de empleados

Miguel Romero, nuevo alcalde de San Juan, se expresó preocupado por el desembolso millonario por la pasada administración de Carmen Yulín Cruz en liquidaciones a empleados.

En entrevista con Radio Isla, Romero indicó que la pasada administración hizo una liquidación total de 1.2 millones de dólares en 36 empleados.

"Eso me llama la atención porque las liquidaciones son una excepción. No hay forma de yo ver la lógica”, comentó el ejecutivo sobre la cantidad de dinero y el total de empleados.

Sobre las finanzas de la Capital, en la entrevista radial, Romero aseguró que en la actualidad no hay planes de reducción de jornada para los empleados.

🚨“Ahora mismo eso no está sobre la mesa” afirma @Miguel_Romero_ sobre la posibilidad de reducción de jornada o despidos en la capital/ @radioislatv — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) January 13, 2021



Por otro lado, el ejecutivo municipal comentó que se encuentran en competencia para recibir fondos para los headstart, ya que según indica el municipio perdió esa asignación automática por señalamientos de maltrato institucional, entre otras cosas.

El programa Headstart en San Juan está en el limbo, confirma @Miguel_Romero_ “Estamos en una competencia. Vamos a depender de que ese dinero sea asignado”. Dice que el municipio perdió la asignación automática entre otras cosas por señalamientos de maltrato institucional — Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) January 13, 2021

