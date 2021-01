José Luis Dalmau dice Manuel Natal y MVC intentaron negociar votos a favor de su presidencia en el Senado

El ahora presidente del Senado, José Luis Dalmau, hizo público que tuvo conversaciones con miembros del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para dialogar sobre sus posturas de cara al nuevo cuatrienio previo a la votación donde se le ratificó como presidente del cuerpo legislativo e indicó que Manuel Natal se reunió con él para negociar votos a favor de su presidencia.

"Yo me reuní con Ana Rima Rivera Lassen y Rafael Bernabe hace semanas atrás les hablé de promover la participación de todos los partidos, reconocerle las portavocías, los senté a todos al frente en la primera fila, como merecen estar, voy a promover el tramite de las medidas, participación en las comisiones, y después de decirles todo eso ellos dijeron que no iban a participar. Que no iban a dar su voto a cambio de nada", expresó Dalmau en el podcast de Aníbal Acevedo Vilá.

En la entrevista, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) y ahora presidente del Senado, indicó que el exrepresentante y uno de los líderes del MVC le pidió una reunión, la cual tuvieron junto con la senadora Ana Irma Rivera Lassen y el senador Rafael Bernabe quienes dialogaron sobre varios temas para saber las posturas de Dalmau.

"Posteriormente Manuel Natal me pidió una cita, y como representante que fue en diciembre, que era en diciembre, acepté la invitación a mi oficina me reuní con él, le expliqué lo mismo que acabo de decir, que le he dicho a todos los partidos, yo no le pedí el voto a nadie yo no comprometí el voto a cambio de nada , simplemente le ofrecí apertura, y ellos públicamente dijeron que no estaban disponible a cambio de algo. Sin embargo, el pasado sábado me llamó Manuel Natal y me dijo que ellos querían saber cuales eran mis posturas en algunos temas y le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti y le he dicho al pueblo de Puerto Rico, abierto a que se consideren las medidas y que garantizo el tramite. El domingo tuve reunión con, tanto con Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe, y ellos me trajeron sus propuestas, yo no los llamé para negociar nada, ellos me llamaron para ver como yo pensaba de sus propuestas y les dije lo mismo, yo soy un voto Aníbal, aunque presido el Senado, soy un voto, hay que convencer a los demás para lograr 14 que es la mayoría absoluta que requiere la constitución para aprobar una medida", explicó Dalmau.

Las expresiones de Dalmau surgen luego de comentarios de Manuel Natal en las redes sociales donde este criticó la alianza entre el Proyecto Dignidad y el PPD. La senadora Joanne Rodríguez Veve le dio su voto a favor a José Luis Dalmau.

Nota relacionada:

Manuel Natal critica alianza del PPD y Proyecto Dignidad en el Senado El exrepresentante asegura que los Populares optaron por el "discrimen y la inequidad"

Sin embargo, el presidente del Senado, recalcó en varias ocasiones en la entrevista que no negoció votos con ninguno de los miembros de la legislatura.

Al él (Manuel Natal) decir públicamente que yo no quise negociar, yo no le ofrecí negocio a nadie. Yo dejé que silvestre la gente votara como quisiera, y respeto si no querían votar, si no querías participar, respeto si me votaban en contra, así es una democracia.

Por otro lado, Dalmau aseguró que le ofreció presidir comisiones a la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago y alos senadores del MVC, pero estas propuestas fueron rechazadas.