Sobre 800 policías se retirarán durante el próximo año y medio

Sobre 800 miembros de la Uniformada abandonarán sus puesto en el Negociado de la Policía durante el próximo año y medio, alertó hoy, martes, Jaime Morales, de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).

"Entre este año y el otro, se van sobre 800 o 900 por una ley nueva donde cumplen la edad. Algunos es que ya no aguantan más", expresó Morales durante una entrevista con Radio Isla.

En la intervención, el portavoz explicó que a los 58 años de edad y los 30 de servicio como miembro de la Policía, el Negociado entonces no brinda otra opción más allá del retiro.

"Hay algunos que aunque cojan la pensión más tarde, ya no aguantan más porque son esta clase de policía, la 447, que no tiene ningún tipo de beneficio, no tiene retiro, no tiene Seguro Social, […] pues no le importa irse a los 55 años y 30 de servicio y recoger el retiro a los 60 años porque no tiene nada más que buscar", detalló.

Las expresiones ocurren dentro del contexto en el que tres policías murieron tras recibir heridas durante una persecución que culminó en la Avenida Baldorioty De Castro y cuyo sospechoso aún permanece en la fuga.

