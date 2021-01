Pence rechaza invocar enmienda 25 para remover a Trump del poder

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, rechazó la invitación a invocar la enmienda 25 de la constitución por parte del Congreso para que declarara a Donald Trump como no capacitado para continuar en el puesto, y entonces él asumir el cargo.

En una carta dirigida a la portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi, Pence aseguró que no creía que "ese curso de acción esté en el mejor interés de nuestra nación o consistente con nuestra constitución".

Pence agregó que faltando solo ocho días para terminar su mandato y el de Trump, no aceptaría caer en "juegos políticos.

El vicepresidente se ratificó en que luego de la insurrección ocurrida en el Capitolio, su administración está enfocada completamente en lograr una transición ordenada con Joe Biden.

Pence urgió al congreso a evitar tomar acción contra Trump pues esto "dividiría aún más y aumentaría las pasiones del momento".

Pence on the 25th Amendment: “I do not believe such a course of action is in the best interest of our nation or consistent with our Constitution.” pic.twitter.com/OTdd4s95Az

— Alan Rappeport (@arappeport) January 13, 2021