Madre de uno de los policías asesinados: "mi corazón se rompió"

La madre de uno de los policías asesinados ayer, lunes, en el pueblo de Carolina manifestó que su hijo y ella sobrevivieron hace unos meses al coronavirus COVID-19.

Además, María Luisa Díaz dijo en entrevista con "Noticentro" (Wapa) que su corazón se rompió cuando se enteró del deceso de su hijo de 42 años en medio de una persecución en el área de Isla Verde.

"Realmente no hay palabras para describir ese momento cuando tu sientes que te arrancan parte de tu vida. Ay, yo sentí que mi corazón se rompió. De hecho, si no me agarran me caigo al piso porque cuando es una cosa que tú esperas es una cosa, pero esto así tan de momento, tan fuerte", sostuvo Díaz.

La mujer recordó que mientras estuvo en aislada con su hijo, ya que ella también contrajo la dicha enfermedad, "nos compenetramos tanto".

"Este último mes que estuvimos los dos enfermos encerraditos en la casa, nos compenetramos tanto. Siempre ha sido un hijo excelente con su papá y conmigo y con sus hermanos. Nosotros somos una familia pegadita con 'crazy glue"", dijo.

Luis Marrero Díaz deja huérfanas a tres hijas, una de ellas de 16 años.

