Juramenta Maritza Sánchez como la nueva alcaldesa de Patillas

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, participó ayer, lunes, de los actos de toma de posesión y juramentación de la nueva alcaldesa del municipio de Patillas, Maritza Sánchez Neris.

“Para este servidor es un honor y privilegio ser parte de este nuevo capítulo en la historia de este gran municipio de Patillas. Reconozco la labor incansable de la amiga y ahora alcaldesa, Maritza Sánchez, quien siempre ha trabajado para mejorar la calidad de vida de este gran pueblo con tanto potencial para el desarrollo económico y social. No me cabe la menor duda que los mejores días de Patillas están por delante y la nueva Alcaldesa tendrá una mano amiga, no solo en el Ejecutivo, sino también en la Legislatura, para hacer la gran obra que aquí se necesita”, señaló el Representante por Acumulación, quien representó al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en la actividad.

Las expresiones del legislador novoprogresista se produjeron durante su mensaje en los actos de juramentación de Sánchez Neris, enmarcados en una sencilla pero emotiva ceremonia celebrada en la tradicional Villa Pesquera patillense.

“Estaré sirviendo y trabajando por los sectores más vulnerables y distantes de nuestro pueblo, como es el caso del barrio Palma Sola, así como el sector urbano de nuestro amado pueblo de Patillas. Para nosotros, el desarrollo económico y la creación de empleos es prioridad, que los patillenses no tengan que viajar fuera de su pueblo para trabajar. Además, estaremos creando una oficina para brindar servicio de forma directa a nuestras comunidades”, comentó la nueva alcaldesa de Patillas.