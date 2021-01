Congresista pide que manifestantes pro Trump no puedan ingresar a vuelos comerciales

El congresista demócrata por Nueva York y quien se perfila como próximo líder del Senado federal hizo un llamado al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para que pongan sanciones a las personas que participaron en los actos del 6 de enero en el Capitolio.

Schumer pidió a ambas agencias federales que pongan a los manifestantes en la lista de personas que no están permitidas en vuelos comerciales en los Estados Unidos o "No fly list".

BREAKING: Incoming senate majority leader @SenSchumer calls on the FBI & TSA to put anyone who participated in the Capitol insurrection, last week, on the federal No-Fly list, calling them a threat to the homeland.

