Confirman a Conny Varela como vicepresidente de la Cámara de Representantes

El legislador de Caguas, José “Conny” Varela Fernández, fue confirmado como vicepresidente de la Cámara de Representantes durante la sesión inaugural en el Capitolio.

Varela Fernández ha sido representante del Partido Popular Democrático (PPD) por Caguas (Distrito 32) desde 1996 y ocupará la segunda silla en la Cámara Baja.

“Me siento muy orgulloso de que se me haya conferido tal distinción por el presidente del cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández. Gracias por la confianza de todos los compañeros de delegación de la mayoría. Mi meta es que logremos un consenso, mucho trabajo en equipo en estos tiempos. Definitivamente, habremos de coincidir en algunos asuntos, pero no de la misma forma en otros. Por lo tanto, debe haber mucho diálogo y convergencia de todos los sectores para el bien del pueblo al que nos debemos”, señaló Varela Fernández

Durante el mensaje inaugural de la decimonovena Asamblea Legislativa, el representante subrayó que "he estado en esta Asamblea Legislativa en todos los escenarios imaginables. En el típico gobierno de mayoría, en la delegación de minoría, en la delegación de minoría de un gobierno compartido, en la minoría de un gobierno afectado por la Junta de Supervisión Fiscal y ahora en la mayoría parlamentaria de lo que estoy convencido que podrá ser un gobierno colaborativo, constructivo y, sobre todo, productivo. Esa visión de gobernanza es la que me motiva al iniciar esta Asamblea Legislativa. Tenemos un gran reto por delante. Un reto de civilidad, desprendimiento y compromiso de levantar un proyecto de País a la altura del siglo 21. Naturalmente, tenemos la función de fiscalizar y señalar lo que nos parezca que no es lo mejor para el País. Pero, también tenemos el deber de aunar esfuerzos”.

Varela Fernández ocupó la presidencia de la importante Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes en los cuatrienios 2001-2004 y 2013 al 2016, así como también ha sido miembro de otra decena de comisiones.

Informó, por otro lado, haber dialogado con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, dejando claro que en él tiene una persona de consenso y de diálogo para poder encaminar este gobierno ante todas las adversidades que se presenten. “Somos facilitadores y queremos que este gobierno, a pesar de ser de partidos contrarios, busque el bienestar del pueblo y por eso dejaremos nuestras diferencias a un lado para trabajar por y para el pueblo, y velar porque los errores del pasado no se vuelvan a cometer”, sentenció.