Romero buscará minimizar liquidaciones de empleados municipales

El alcalde entrante de San Juan, Miguel Romero, quien tomará esta mañana posesión del cargo, aseguró que tomará las medidas administrativas necesarias para que el municipio no se vea en la obligación de pagar altas sumas en liquidaciones a sus empleados, como ocurrió con la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, quien recibió en pasadas semanas un desembolso de sobre $54,000 por concepto de días de vacaciones y enfermedad acumulados.

Romero manifestó que, en principio, no tiene problema con que los funcionarios cobren el dinero al que tienen derecho, pero subrayó que es necesario una planificación conducente a evitar la acumulación excesiva de estas licencias.

“Yo no he tenido la oportunidad de examinar eso. Las liquidaciones, si hay derecho a ellas y todo se hizo de manera correcta, no tendría ningún problema. Ahora bien, en el caso nuestro y la manera que yo pretendo administrar a San Juan, voy a procurar que los funcionarios de ejecutivo tengan sus planes y tomen sus vacaciones para evitar lo que ha pasado ahora, que no es tan solo los $54,000 de la liquidación de la alcaldesa, sino de que hubo que separar $1.2 millones para liquidaciones de 36 empleados”, sostuvo Romero.

Este medio reportó hace una semana que Carmen Serrano, una ayudante de prensa de Cruz, recibió sobre $100,000 en liquidación de licencias.

“Puedo pensar que, en el caso del alcalde o alcaldesa, es un funcionario que ve limitados los días que puede tomar de vacaciones, pero pienso que el resto de los funcionarios requiere una planificación. Si no hubiésemos tenido que liquidar $1.2 millones ahora, serían $1.2 millones que se pudiesen utilizar para compra de equipos, ‘diggers’, que hacen falta, reparar la flota de camiones y vehículos pesados, comprar asfalto. Creo que eso también denota, y lo digo en términos de la totalidad, no quiero personalizarlo, que treintipico de empleados cuando se les liquida ($1.2 millones) en promedio son sobre $30,000 y eso me llama la atención”, añadió Romero, un exsenador y exsecretario del Trabajo.

La propia Cruz hizo público el balance adeudado por licencias de vacaciones y enfermedad el pasado lunes.

“Antes de que un funcionario municipal filtre este documento como si fuese algo ilegal había muestro mi liquidación del Municipio de San Juan. Usted puede objetar la liquidación pero es la Ley y nadie que reciba su liquidación está cometiendo un acto ilegal”, expresó entonces la exalcaldesa, quien había renunciado al cargo el pasado 31 de diciembre.