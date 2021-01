Renuncia secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos

El secretario interino de Seguridad Nacional de EEUU, Chad Wolf, renunció hoy a su cargo en una movida que ha sido catalogada como "abrupta".

Wolf criticó en días pasados al presidente Donald Trump por las actuaciones que llevaron a la insurrección en el Capitolio la semana pasada.

En una carta enviada a los empleados de Seguridad Nacional, Wolf anunció que se iba de su cargo efectivo hoy.

"Estoy triste de tomar este paso, pues era mi intensión servirle al Departamento hasta el fin de la Administración. Sin embargo, esta acción está encaminada por los recientes eventos, incluyendo las decisiones de la corte que aún continúan sobre la validez de mi autoridad como secretario interino", escribió Wolf.

El administrador de FEMA, Pete Gaynor, será el secretario interino de la agencia una vez se culmine el día y sea oficial la renuncia.

