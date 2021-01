Manuel Natal critica alianza del PPD y Proyecto Dignidad en el Senado

El exrepresentante y excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, condenó la posición del Partido Popular Democrático (PPD) y su alianza con el Proyecto Dignidad en el Senado.

Según dijo, el PPD "no comprometió" sus votos con el MVC para derogar la reforma laborar, aprobar la reforma universitaria, auditar la deuda, entre otras medidas, para optar por "el discrimen y la inequidad".

Hoy sabemos porque el PPD no comprometió sus votos con @VictoriaPorPR para:

Las expresiones de Natal llegan luego de que la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Velez asegurará que había dado su voto al senador José Luis Dalmau del PPD para ser presidente del cuerpo legislativo, pues este se había comprometido a, entre otras cosas, "darle paso a medidas para regular el aborto".

Natal cuestionó el hecho de que el PPD no estuviera dispuesto a "comprometerse a cosas tan urgentes".

Supongo que te refieres al PPD. Hasta hoy me preguntaba por qué no estarían dispuestos a comprometerse a cosas tan urgentes. Ya no tengo duda. La senadora Rodriguez Vevé confirmó los detalles de su negociación.

— Manuel Natal Albelo (@manuelnatal) January 11, 2021