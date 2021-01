Juramenta el nuevo alcalde de Sabana Grande

El Pueblo del Petate tuvo hoy la la juramentación de su séptimo alcalde, Marcos “Marquitos” Valentín Flores.

Este trabajaba en la Cámara de Representantes de Puerto Rico como ayudante de la representante Brenda López de Arrarás y resultó electo el pasado noviembre al derrotar a su contrincante novoprogresista, Luis Omar Flores Santiago.

La toma del juramento fue efectuada por el abogado sabaneño Edson Caraballo en una ceremonia celebrada en el Área Recreativa Los Chorritos, ubicada en el Barrio Rincón, justamente a unos metros del Santuario La Virgen del Pozo de ese municipio. Valentín Flores estuvo acompañado de su esposa Ilsa Magaly Rodríguez y sus dos hijas.

"Es un momento histórico para mí, donde asumo con mucha responsabilidad las riendas del Municipio en el Pueblo del Petate, nuestro querido Sabana Grande. La aceptación de ser alcalde en un momento tan difícil, donde ha cambiado el orden mundial por el azote de una pandemia, y en Puerto Rico se le suman los problemas de infraestructura que han dejado el terremoto y el huracán de categoría cinco como lo fue María, nos obliga a reforzar el desarrollo de nuestro pueblo y la atención a la ciudadanía, a nuestra comunidad, que en última instancia son mis constituyentes, la gente que me eligió a esta posición. Que Dios me ayude con esta tarea no fácil, de ser alcalde, amigo, hermano y ciudadano de un país que está en total cambio de su forma de vida”, señaló el alcalde juramentado.

En su vida política se desempeñaba como presidente de la Legislatura Municipal de Sabana Grande y sustituye a Noel Matías Borrelí quien se acogió a la jubilación una vez completado un periodo de dos años y medio como primer ejecutivo de ese Municipio.