Joe Biden recibe la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió hoy la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 que había recibido por primera vez el pasado 21 de diciembre de 2020.

Biden regresó a su casa en Delaware para aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer en el hospital cercano donde se la aplicaron 21 días atrás.

"Mi prioridad número uno es llevar la vacuna a los brazos de las personas como hicimos hoy tan rápido como podamos. Estamos trabajando en ese programa ahora", expresó el presidente electo luego de recibir la vacuna.

Biden aseguró que no sería un proceso fácil el llevar la vacuna a todo el mundo, pero hizo un llamado a seguir usando mascarillas y mantener distanciamiento social, medidas que describió como "críticas".

"No es un problema político, es un problema de seguridad pública", exclamó. "Va a ponerse peor antes de ponerse mejor".

El presidente electo aseguró que también estarían prontamente trabajando en el segundo paquete de estímulo que podría ser de $2 mil.

Mira aquí el momento en que el presidente electo recibió la vacuna:

Joe Biden receives the second dose of a Covid-19 vaccine on camera as part of an effort by the President-elect's incoming administration to reassure the country of the safety of the vaccines. https://t.co/ENQN0DtcXi pic.twitter.com/f8JAzkmV1y

— CNN (@CNN) January 11, 2021