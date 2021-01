DTOP anuncia horario de operaciones de la AMA y Tren Urbano

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), anunció que a partir de hoy, lunes 11 de enero se amplía el horario de servicio del transporte colectivo para beneficio de sus usuarios.

Según se anunció a través de la red social Twitter, el Tren Urbano operará en horario de 5:30 am a 10:00 pm de lunes a domingo.

Mientras que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) opera de lunes a viernes de 5:00 am a 9:00 pm y sábados de 5:00 am a 8:00 pm.

