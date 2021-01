Autoridad del Puerto de Ponce logra primera ruta marítima federal certificada para Puerto Rico

Luego de 100 años, Ponce obtuvo una ruta marítima certificada, fija y segura para toda industria y comercio que desee participar de ella, se informó este lunes.

La secretaria del US Department of Transportation (“DOT”, por sus siglas en ingles), Elaine Chao, por conducto del Almirante retirado Mark H. “Buz” Buzby, Administrador del Maritime Administration (“MARAD”, por sus siglas en inglés), en reunión de videoconferencia, le informo a la Autoridad del Puerto de Ponce (“APP”) que le fue aprobada la designación para Ruta Domestica (M-2) conectando las autopistas marinas M-95 y M-10 al Puerto de Ponce (“Port of Ponce Designation of Domestic Route to Service Marine Highway (M-2) connecting to Marine Highway 95 (M-95) and Marine Highway 10 (M-10)”).

Con la ruta asignada a la APP, esta se ha unido a 45 rutas certificadas a nivel federal a través de las costas de los Estados Unidos y sus territorios; anteriormente ninguna ruta estaba destinada directamente a una entidad del Gobierno en Puerto Rico. MARAD indicó, “esta es la primera designación aprobada a un puerto en Puerto Rico, y se esta proponiendo expandir la transportación de carga entre rutas no-contiguas”.

“Recibimos la información de MARAD a la Autoridad del Puerto de Ponce con mucho entusiasmo la noticia que nos han certificado con la designación del proyecto Servicio de Expansión de Contenedores del Puerto de Ponce. Esta tiene como enlace los Puertos de Houston, New Orleans, Tampa, Fernandina, Baltimore, Philadelphia, New Jersey y New York”, mencionó el Sr. Héctor L. Agosto Rivera, Director Ejecutivo de la APP.

De igual forma, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, también copresidente de la Junta de Directores de la APP, expresó que esta designación “ofrece una ventaja que beneficiará el desarrollo económico del sur y Puerto Rico, la cual ha sido muy afectada por los diferentes eventos naturales, ya que esta ruta busca incentivar el movimiento de alcohol en FLEXITANK, productos tecnológicos, muebles, agricultura, artículos de grado alimenticio refrigerados, materia prima, bienes y servicios en la costa sur, entre otros. De igual forma, esta certificación conlleva otros beneficios tales como la APP estar precualificada para solicitar subvenciones federales de MARAD, preferencia en ruta marítima y garantía en la ruta”.