Alcalde de Carolina decreta tres días de duelo por muerte de policías en balacera

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, reaccionó con tristeza al incidente que llevó a la muerte de tres agentes de la Policía durante un tiroteo en la Baldorioty de Castro esta tarde.

Los fallecidos son dos miembros de la Policía Municipal de Carolina y un agente estatal.

"Me duele que estos servidores públicos, hayan defendido con su vida nuestra Ciudad. Todos los policías en Carolina trabajan en equipo en la lucha contra la criminalidad y ahora tenemos un motivo más, para no menguar nuestros esfuerzos. Les aseguro que no vamos a descansar hasta que logremos arrestar y enjuiciar a los criminales responsables de este despreciable acto", dijo Aponte en declaraciones escritas.

En honor a los policías fallecidos, el alcalde declaró tres días de duelo en Carolina por lo que las banderas se izarán a media asta.

"Desde mañana martes hasta el jueves procuraremos que se icen los colores nacionales en señal de nuestro luto y en representación de la dignidad y respeto que merecen nuestros policías caídos", continuó.

Por otro lado, el alcalde aseguró que el doctor en psicología que atiende a la fuerza trabajadora del municipio estará ofreciendo servicios desde mañana en la mañana a todos los agentes y compañeros de la Gerencia de Seguridad que así lo requieran, así como a la familia de los policías fallecidos.

"Mis más sinceras condolencias para la familia de estos héroes que dieron su vida en el cumplimiento del deber y mis oraciones están dirigidas para que el Dios Misericordioso obre en favor de la salud de los otros policías afectados”, expresó Aponte.