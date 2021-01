Alcalde de Isabela denuncia que administración saliente usó 50% del presupuesto en año electoral

El alcalde electo de Isabela, Ing. Miguel ‘Ricky’ Méndez, entregó hoy a la prensa el informe del Comité de Transición Entrante sobre el estado del Municipio, donde se destaca que la administración saliente del alcalde Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri falló en cumplir con la disposición legal de hacer uso solamente del 50% del presupuesto en año electoral. Los gastos del Fondo Operacional se sobrepasaron por $524,055.

“Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hoy estamos entregando a los medios el informe completo que preparó nuestro equipo. Los isabelinos tienen derecho a conocer cómo están las operaciones municipales. Se gastaron $524,055 en año electoral por encima del 50% reglamentario. Se estima que este cálculo pudiera ser mayor, pero dado el hecho de la poca información de gastos pendientes, el Comité de Transición Entrante se dejó llevar por la información corroborada al momento del informe. Parte el exceso de gastos estuvo en la liquidación de empleados de confianza ($153,025) y gastos de la AAA que no se habían registrado ($997,633)”, detalló el ingeniero Méndez.

Uno de los problemas más complicados que recibe la nueva administración municipal es lo relacionado al recogido y disposición de basura. En junio de 2018, al Municipio se le aprobó un préstamo por $5 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y de ese total, $3.4 millones ya se han usado para pagar el servicio de desperdicios sólidos. Quedan disponibles $1.6 millones, “pero estos son fondos no recurrentes, es un préstamo que hay que pagarlo y con la información que tenemos al momento, desde el 2018 no se presupuesta el recogido de la basura. Este es un tema que vamos a atender con la mayor premura”, destacó el nuevo alcalde. De hecho, desde el año 2013, el Municipio de Isabela gastó unos $4 millones en el servicio de recogido de basura y se depositaba la misma en el vertedero de Arecibo sin razón alguna, ya que en Isabela hay un vertedero.

Se desprende además del informe de transición que con relación al Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA), el Municipio aportó $1.9 millones para su creación como empresa municipal con fines de lucro en el 2015. Dicho proyecto está sujeto a la condición de devolver los $1.9 al Municipio cuando el CIMA obtuviera ganancias, hecho que no se concretó, a pesar de que el centro obtuvo $10 millones en ingresos y $414,257 en ganancias en el 2019. En la actualidad, las funciones de Recursos Humanos, Finanzas, Administración y la posición de Administrador de Servicios de Salud de dicho centro municipal se encuentran vacantes. Con relación al inventario de propiedad municipal, la administración saliente presentó un informe iniciado en octubre de 2020, pero que estaba inconcluso. Se admitió que hay propiedad que no aparece y tampoco se informó cómo se reportan los hurtos a la Oficina del Contralor para las acciones correspondientes. Tampoco se informó el status de vehículos municipales que están en talleres de reparación y los que están pendientes a decomisar.

De las vistas de transición también se desprende que las facturas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no se pagaban desde el 2019, así como los pagos al Sistema de Retiro. En los pasados nueve meses, el Municipio ejecutó un plan de asfaltado de calles y carreteras a un costo aproximado de $4 millones. Esto representa un aumento de 400% en gastos de asfaltado, comparado con los años previos. La recuperación de Isabela luego del paso de los huracanes Irma y María fue otro de los temas medulares de las vistas de transición, ya que el Municipio cobró $10 millones del seguro contratado, sin contar los fondos recibidos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entidad que aprobó 29 proyectos y al día de hoy no se ha iniciado ni siquiera uno de ellos.

“Se ha evidenciado que hay unos proyectos que han sido mal manejados en términos administrativos, como los de Playa Jobos, El Túnel de Guajataca y el terminal de vehículos, que no han tenido los resultados esperados. Otro tema particularmente importante en términos de salud es lo relativo a la pandemia. Hay $2.3 millones invertidos en labores de la proyección contra el Covid-19 y no se trabajaron los reclamos al gobierno federal. Se compraron mascarillas y materiales para desinfección que en parte no se distribuyeron en Isabela, sino en otros municipios, dejando desprovistos a las comunidades nuestras”, añadió el nuevo alcalde.

En términos de Recursos Humanos, desde el año 2013 no se llenan los puestos de carrera mediante convocatorias, lo que se hizo fue llenar con transitorios o irregulares, práctica que ha sido señalada por la Oficina del Contralor en varios municipios. Al momento, en el Municipio de Isabela tiene 26 empleados de confianza, 139 de carrera, 398 transitorios y 6 irregulares, para un total de 569 personas, entre empleados y plazas vacantes.

“Todos los hallazgos de este proceso continúan bajo análisis y cuando tengamos acceso a toda la documentación, podremos tener un cuadro más amplio de la situación real del Municipio. Esto se hará paralelamente a los proyectos e iniciativas que discutimos con los ciudadanos durante el proceso electoral. Ciertamente tenemos grandes retos por delante, pero el compromiso, la energía y la capacidad de trabajo son el mejor aliado que tenemos en esta nueva era del Municipio de Isabela”, finalizó el ingeniero Méndez. “Al recibir la administración municipal no hay una sola medida o proyecto de desarrollo económico, de manera que con la nueva realidad que estamos experimentando también vamos a atender ese tema”. El nuevo alcalde tiene previsto juramentar al aire libre el sábado, 16 de enero de 2021 a las 7:00 pm en la Plaza de Recreo Manuel Corchado y Juarbe, siguiendo todas las disposiciones de salubridad relativas a la pandemia del Covid-19.